الخارجية الأمريكية: مساعدات إنسانية لسوريا بقيمة 596 مليون دولار

أعلنت الخارجية الأمريكية، أن الولايات المتحدة الامريكية، ستعلن عن مساعدات إنسانية لسوريا بقيمة أكثر من 596 مليون دولار.كما تعهدت الإمارات خلال مؤتمر دعم الاحتياجات الإنسانية للشعب السوري، بتقديم 30 مليون دولار دعمًا للجهود الدولية الرامية لرفع المعاناة عن الشعب السوري، حسبما ذكرت شبكة "سكاي نيوز" الإخبارية.