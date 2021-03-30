عمان تعرب عن أملها في التوصل إلى تسوية سياسية في اليمن

أعربت سلطنة عمان، اليوم الثلاثاء، التي تقوم بدور وساطة في محادثات حول التسوية السياسية في اليمن، عن أملها بالتوصل إلى النتيجة المرجوة في "القريب العاجل".وجاء في بيان نقلته وكالة الأنباء العمانية، أن "السلطنة مستمرة في العمل عن كثب مع المملكة العربية السعودية الشقيقة والمبعوثين الأممي والأمريكي الخاصين باليمن والأطراف اليمنية المعنية بهدف التوصل إلى تسوية سياسية شاملة للأزمة القائمة في الجمهورية اليمنية الشقيقة".وتابع البيان: "السلطنة تأمل في أن تحقق هذه الاتصالات النتيجة المرجوة في القريب العاجل وبما يعيد لليمن الشقيق أمنه واستقراره ويحفظ أمن ومصالح دول المنطقة".