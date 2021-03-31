سعر الريال السعودى اليوم الأربعاء 31-3-2021

سعر الريال السعودي اليوم أمام الجنيه





أسعار الريال السعودي اليوم فى البنوك





وفي البنك الأهلي الكويتي، فقد أظهرت مستويات صرف العملات استقرار سعر الريال السعودي اليوم ليسجل للشراء 4.20 جنيه وللبيع 4.12، وفي بنك القاهرة سجل للشراء 4.20 جنيه وللبيع 4.13، وفي بك تنمية الصادرات فبلغ سعر الريال السعودي للشراء 4.19 جنيه وللبيع 4.10، وفي المصرف المتحد سجل للشراء 4.20 جنيه وللبيع 4.04، أما في بنك مصر فسجل للشراء 4.19 جنيه وللبيع 4.14.





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ارتفاع مؤشرات البورصة السعودية

وعلى مستوى تداولات مؤشرات البورصات، فأظهرت مؤشرات البورصة السعودية، أمس الثلاثاء، ارتفاع أسهامها لتغلق تداولاتها عند 9615 نقطة رابحة 132 نقطة بنحو 1.4 %، ما قفز مؤشر "إم تي 30" 22 نقطة بنحو 1.77% ليغلق عند 1297 نقطة. وعلى مستوى تداولات مؤشرات البورصات، فأظهرت مؤشرات البورصة السعودية، أمس الثلاثاء، ارتفاع أسهامها لتغلق تداولاتها عند 9615 نقطة رابحة 132 نقطة بنحو 1.4 %، ما قفز مؤشر "إم تي 30" 22 نقطة بنحو 1.77% ليغلق عند 1297 نقطة.