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الأربعاء 31 مارس 2021 الموافق 18 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

سعر الريال السعودى اليوم الأربعاء 31-3-2021

الأربعاء 31/مارس/2021 - 07:52 ص
الريال السعودى
الريال السعودى
ياسمين محمود
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يرصد موقع "الدستور" سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 31-3-2021 خلال حركة التداولات في السوق المحلي أمام الجنيه المصري، حيث بلغ متوسط سعر العملة الرئيسة داخل المملكة السعودية للشراء عند مستوي 4.19 جنيه، فيما سجلت للبيع 4.17، وذلك وفقًا لأحدث التحديثات البنكية والمصرفية.

ويرصد "الدستور" سعر الريال السعودي اليوم في مواجهة الجنيه المصري بالبنوك المحلية الأجنبية.

وشهدت شاشات تداول مستويات سعر صرف العملة السعودية اليوم الأربعاء انخفاضا أمام الجنيه المصري لتسجل داخل البنك الأهلي المتحد للشراء 4.19 جنيه وللبيع 4.07، وفي بنك أبوظبي الأول فسجل للشراء 4.19 جنيه وللبيع 4.10، كما تراجع سعر الريال السعودي في البنك العربي ليسجل للشراء عند مستوى 4.19 جنيه وللبيع 4.09، أما في مصرف أبوظبي الإسلامي فسجل للشراء 4.19 جنيه وللبيع 4.09.

سعر الريال السعودي اليوم أمام الجنيه


كما حقق سعر الريال السعودى، اليوم الثلاثاء، أمام الجنيه خلال فترة التداولات الصباحية، ارتفاعًا ليسجل داخل بنك التعمير والإسكان للشراء 4.25 جنيه وللبيع 4.07، وفي البنك العربي الأفريقي الدولي فسجل للشراء 4.21 جنيه وللبيع 4.07، وفي بنك الكويت الوطني فسجل للشراء 4.20 جنيه وللبيع 4.07، كما ارتفع سعر الريال اليوم في بنك الإسكندرية ليسجل للشراء 4.20 جنيه وللبيع 4.17، وفي البنك العقاري المصري فسجل للشراء 4.20 جنيه وللبيع 4.07.

أسعار الريال السعودي اليوم فى البنوك


وفي البنك الأهلي الكويتي، فقد أظهرت مستويات صرف العملات استقرار سعر الريال السعودي اليوم ليسجل للشراء 4.20 جنيه وللبيع 4.12، وفي بنك القاهرة سجل للشراء 4.20 جنيه وللبيع 4.13، وفي بك تنمية الصادرات فبلغ سعر الريال السعودي للشراء 4.19 جنيه وللبيع 4.10، وفي المصرف المتحد سجل للشراء 4.20 جنيه وللبيع 4.04، أما في بنك مصر فسجل للشراء 4.19 جنيه وللبيع 4.14.

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ارتفاع مؤشرات البورصة السعودية


وعلى مستوى تداولات مؤشرات البورصات، فأظهرت مؤشرات البورصة السعودية، أمس الثلاثاء، ارتفاع أسهامها لتغلق تداولاتها عند 9615 نقطة رابحة 132 نقطة بنحو 1.4 %، ما قفز مؤشر "إم تي 30" 22 نقطة بنحو 1.77% ليغلق عند 1297 نقطة.

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