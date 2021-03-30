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الثلاثاء 30 مارس 2021 الموافق 17 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

نائب: الرئيس وجه رسائل للشعب خلال المؤتمر الصحفي بقناة السويس

الثلاثاء 30/مارس/2021 - 03:05 م
أحمد مهنى
أحمد مهنى
إسلام نصير
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أشاد أحمد مهنى، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، ونائب رئيس حزب الحرية المصرى، بحديث الرئيس عبد الفتاح السيسي، على هامش زيارته لقناة السويس، ومتابعة الإجراءات الملاحية لتحرك السفينة الجانحة، قائلا:" إن الرئيس وجه رسائل عديدة للشعب المصرى والتى تناولت العديد من القضايا التى تشغل الرأى العام".

وأضاف مهنى، أن تأكيد الرئيس على حماية حصة مصر من مياه النيل، هى رسالة قوية للعالم أجمع وطمأنة للشعب المصرى بعدم المساس بحصة مصر، وهو الأمر الذى انتهجت فيه مصر كل سبل الحوار الدبلوماسي والالتزام بالاتفاقيات والمعايير الدولية، مؤكدا أن مكانة مصر الريادية لن تمنع إحداث إى تطوير أو تنمية فى المنطقة شريطة إلا يتم المساس بحقوق مصر، فالاستقرار والأمن هم الركيزة الأساسية للدولة المصرية وهو ما أكده الرئيس.

وقال نائب رئيس الحزب، إن وقوف الشعب المصرى خلف الدولة المصرية ودعمها هو أقوى رسالة للعالم أجمع بتماسك الشعب بالقيادة السياسية ومساندته لعبور الأزمات، مشيرا إلى أن حديث الرئيس وتناوله أغلب القضايا المتعلقة ببعض الأمور الداخلية والخارجية لمصر رسائل طمأنة للشعب المصرى.

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