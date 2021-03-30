سفير السعودية في بغداد: «الكاظمي» يبحث هذه القضايا خلال زيارته للمملكة

أعلن سفير السعودية في بغداد، اليوم الثلاثاء، ان رئيس الوزراء العراقي مصطفي الكاظمي، سيبحث بزيارته للمملكة قضايا سياسية وأمنية واقتصادية، وفق لقناة العربية الخبارية.التقى العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، عبر تقنية الاتصال المرئي، رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، فيما صدر بيان مشترك أكد أهمية توسيع آفاق التعاون الثنائي بين البلدين.وحسب وكالة الأنباء السعودية "واس"، أشاد العاهل السعودي ورئيس الحكومة العراقية، خلال البيان، بدور مجلس التنسيق السعودي العراقي في خدمة مصالح البلدين.وثمنت المملكة العربية السعودية جهود الحكومة العراقية في تحقيق الاستقرار والتنمية، فيما أثنى العراق على مبادرات المملكة المقدمة للعراق، في مجال مواجهة جائحة كورونا.