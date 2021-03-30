العراق: التحقيق في حادث قصف إقليم كردستان بصواريخ

أعلنت خلية الإعلام الأمني في قيادة العمليات المشتركة العراقية، اليوم الثلاثاء، أن الأجهزة الأمنية أجرت تحقيقا في حادثة إطلاق صواريخ الليلة الماضية من محافظة كركوك على إقليم كردستان العراق دون وقوع إصابات.وأوضحت خلية الإعلام الأمني، أن "قوة من فرقة المشاة الثامنة بالجيش العراقي عثرت على ست منصات حديدية في منطقة نبي أوه أسفل جبل عكاشة في شمالي كركوك، استخدمت الليلة الماضية من قبل مجموعة خارجة عن القانون لإطلاق ستة صواريخ نوع كراد باتجاه إقليم كردستان العراق".وذكرت أن "الصواريخ سقطت في منطقة خالية على الحدود الفاصلة بين محافظتي أربيل وكركوك دون وقوع خسائر".