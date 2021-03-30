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الثلاثاء 30 مارس 2021 الموافق 17 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

كيفية نقل موكب المومياوات الملكية.. وأبرز الفنانين المشاركين

الثلاثاء 30/مارس/2021 - 01:56 م
جريدة الدستور
شيماء حسين
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احتل موكب المومياوات الملكية محرك البحث العالمي جوجل خلال الآونة الأخيرة، وذلك عقب إعلان وزارة السياحة والآثار عن نقل 22 من مومياوات الملكية على رأسهم الملك رمسيس الثاني من التحرير إلى الفسطاط، لذلك يستعرض الدستور من خلال هذا التقرير كيفية نقل المومياوات الملكية و تأمين الموكب الملكي وأبرز الملوك المنقولين.

كيفية نقل موكب المومياوات الملكية

خططت وزارة السياحة والآثار لنقل 22 من المومياوات الملكية من المتحف المصري بالتحرير إلى المتحف القومي للحضارات بمنطقة الفسطاط، وذلك خلال موكب يليق بنقل ملوك مصر العظام مصحوب بإطلاق 20 طلقة مدفعية حيث تم تصنع سيارات من الزجاج المخصص لذلك بها كافة مقومات الأمان المعترف بها دوليا لنقل القطع الأثرية، وذلك للحفاظ على تراث مصر الأثري ويقود السيارات مجموعة هائلة من السائقين المهرة المدربين جيدا على القيادة المتأنية لكي لا تتعرض القطع الأثرية إلى أي نوع من التلف خاصة وأن هذه المومياوات تعود إلى 4 أسر فرعونية هم 17 و 18 و 19 و 20.

أبرز الملوك المنقولين إلى المتحف القومي للحضارات

أعلنت وزارة السياحة والآثار عن شخصيات المومياوات الملكية المنقولة إلى الفسطاط وهم مجموعة من أبرز ملوك مصر العظام الذين حكموا خلال العصر الفرعوني وهم الملوك رمسيس الثاني والرابع والخامس والسادس والتاسع و الملك تحتمس الأول والثاني والثالث والرابع بالإضافة إلى الملكة حتشبسوت و نفرتيتي و ميريت آمون والملك سقنن رع والملك أمنحوتب الأول والثاني والثالث و الملك أحمس والكلمة تي والملك سيتي الأول والثاني و سيتاح و مرنبتاح حيث يتم النقل وسط إجراءات تأمينية مشددة حيث سيتم مجموعة من التغيرات المرورية لتسهيل عملية النقل.

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أبرز الفنانين المشاركين في موكب نقل المومياوات 

يشارك في موكب المومياوات الملكية الذي يستغرق 40 دقيقة عبر العربات المخصصة للنقل كوكبة من نجوم الفن على رأسهم الفنان أحمد السقا والفنان أحمد عز والفنانة هند صبري والفنانة يسرا والفنانة سوسن بدر والفنانة منى زكي والفنان حسين فهمي بالإضافة إلى الفنانة ليلي علوي حيث يرتدون الزي الفرعوني مع إتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

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