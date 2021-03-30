عمان تؤكد استمرار عملها للتوصل إلى تسوية سياسية في اليمن

أكدت سلطنة عمان اليوم الثلاثاء أنها مستمرة في العمل عن كثب مع السعودية والمبعوثين الأممي والأمريكي الخاصين باليمن والأطراف اليمنية المعنية، بهدف التوصل إلى تسوية سياسية شاملة للأزمة القائمة في اليمن.وقالت السلطنة، بحسب وكالة الأنباء العمانية، إن ذلك يأتي "امتثالًا للأوامر السامية للسلطان هيثم بن طارق".وأعربت السلطنة عن أملها في أن تحقق هذه الاتصالات النتيجة المرجوّة في القريب العاجل "وبما يعيد لليمن الشقيق أمنه واستقراره ويحفظ أمن ومصالح دول المنطقة".