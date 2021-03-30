تفاصيل زيارة نيجيرفان بارزاني إلى فرنسا

كشفت وسائل إعلام عراقية، اليوم الثلاثاء، عن تفاصيل الزيارة التي تجمع رئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني، مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في قصر الإليزيه بباريس، عقب وصوله خلال ساعات قليلة مقبلة.ووفقًا لشبكة رووداو الكردية، فقد تأتي هذه الزيارة تلبية لدعوة رسمية من الرئيس الفرنسي، إلى رئيس إقليم كردستان.وأشارت الشبكة الكردية، أن الجانبين يبحثان سبل تنمية علاقات إقليم كردستان العراق مع فرنسا، والأوضاع في العراق وإقليم كردستان والمنطقة بصورة عامة، ووباء كوفيد-19 وتداعياته، ومخاطر الإرهاب ومهام التحالف الدولي، فضلًا عن أهمية تعاون ومشاركة جميع الأطراف في مواجهة داعش، إلى جانب مجموعة مسائل أخرى تحظى باهتمام الجانبين.