الخارجية التونسية تدعو المجتمع الدولى لحماية حقوق الفلسطينيين

جددت وزارة الشؤون الخارجية التونسية، اليوم الثلاثاء، دعوتها للمجتمع الدولي للاضطلاع بمسؤولياته في حماية الشعب الفلسطيني من الممارسات العدوانية والاعتداءات المتكررة التي يتعرض لها، ووضع حد لمخططات الاستيطان، والمصادرة، والتوسع التي ترمي إلى فرض سياسة الأمر الواقع، وتستخف بالمواثيق والقوانين والأعراف الدولية.وشددت الخارجية التونسية الوزارة في بيان لها اليوم، لمناسبة الذكرى الـ45 لـ"يوم الأرض"، موقفها الثابت الداعم للقضيّة الفلسطينية المركزية، ووقوفها الدائم إلى جانب الأشقاء الفلسطينيين، ومساندتها المطلقة لهم في دفاعهم المستميت لنيل حقوقهم العادلة، وتحقيق تطلعاتهم المشروعة في العيش بحرية وكرامة، بما ينهي عقودا طويلة من الضّيم.وجاء في بيانها، تحيي تونس هذه المناسبة التي تخلد نضالات الشعب الفلسطيني الأبي، وصموده البطولي في سبيل استرداد حقه المشروع الذي لن يسقط بالتقادم، وإقامة دولته المستقلة على حدود سنة 1967 وعاصمتها القدس الشريف وفق قرارات الشّرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.