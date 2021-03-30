رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 30 مارس 2021 الموافق 17 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

ضبط شخصين متهمين بتزوير الشهادات الطبية بالقليوبية

الثلاثاء 30/مارس/2021 - 12:25 م
متهم
متهم
مريم جبل_ عمرو المزيدي
طباعة
تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، من ضبط شخصين في القليوبية لقيامهما بتزوير الشهادات الطبية اللازم تقديمها لمحاكم الاستئناف.

أكدت تحريات إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير بالإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام شخصين، لأحدهما معلومات جنائية، بممارسة نشاط إجرامي تمثل في تزوير الشهادات الطبية اللازم تقديمها لمحاكم الاستئناف كدليل عذر في حالة عدم حضور المتهم للجلسات وقيامهما ببيع وترويج تلك الشهادات على المترددين على المحاكم بنطاق محافظتى "القاهرة - القليوبية".

عقب تقنين الإجراءات تنسيقًا مع قطاع الأمن العام، ومديرية أمن القليوبية، أمكن ضبطهما وعثر بحوزتهما وبمسكنهما على عدد من الشهادات الطبية منسوب صدورها لعدد من لعدد من الأطباء والمستشفيات ممهورة بخاتم منسوب لذات الجهات، مبلغ مالى، 2 أكلاشية، كارنيه لأحدهما منسوب صدوره لإحدى الجهات الحكومية يفيد أنه موظف بها مزور بالكامل.

بمواجهتهما أقرا بنشاطهما الإجرامى على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بالواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أول صورة للتحرك الجزئى لسفينة الحاويات الجانحة

أسعار البنزين الجديدة.. تفاصيل اجتماعات لجنة التسعير التلقائي

الرئيس السيسي: قناة السويس قادرة وباقية ومنافسة.. وشكرًا لكم

إعلام القاهرة: إيقاف رئيس قسم الإذاعة والتليفزيون عن العمل لخروجه عن التقاليد والأعراف الجامعية


الصور

image description

12 مليون جنيه تكلفة 7 سيارات كسح بمياه أسيوط ضمن مبادرة «حياة كريمة»

image description

استمرار حملات التطهير والتعقيم لمواجهة كورونا بأسيوط

image description

رئيس جامعة أسيوط يؤكد دعم الجامعة الكامل لحملة «ابنك أغلى من الغلة»

image description

إزالة 7 تعديات على أراضِ زراعية وأملاك دولة بأسيوط

image description

جامعة أسيوط: بدء التقديم لمنحة السفارة الفرنسية والمعهد الفرنسى بمصر

الأكثر قراءة

أسعار البنزين الجديدة.. تفاصيل اجتماعات لجنة التسعير التلقائي

وفاة ابنة جومانا مراد.. والفنانة: «فراقك صعب»

«كانت رايحة تصالحه».. عمة إسراء عماد تروي تفاصيل جديدة

إعلام القاهرة: إيقاف رئيس قسم الإذاعة والتليفزيون عن العمل لخروجه عن التقاليد والأعراف الجامعية

إنفوجراف

image description

تحقيقات النائب العام بحادث قطار سوهاج (إنفوجراف)

image description

استعدادات المترو لشهر رمضان الكريم (انفوجراف)

image description

لابيد: نتنياهو لايملك 61 مقعد ولن يحكم إسرائيل "العنصريون"

image description

في عيد الأم.. هدايا الرئيس للمرأة (إنفوجراف)

نجم الساعة

ريفيو Raya and the Last Dragon.. الحب فى مواجهة الغباء لإنقاذ العالم

منوعات

«الرياضة» تواصل برنامج «تنمية مهارات اللغة الإنجليزية» في 3 محافظات

حفل عشاء يتسبب فى فضيحة لوزارة الصحة اليابانية

هل يتعين على الشخص تطهير غرفته بالفندق خلال الجائحة؟

انخفاض معدلات الإصابة بفيروس كورونا في بلجيكا

أيام زمان

سر لقب حورية حسين بـ«المطربة الطائرة»

«طلقها بسبب الشورت».. حكاية أغرب طلاق للفنانة صباح

«كان نفسي يقول كلام حب».. اعترافات زيزي البدراوي عن العندليب

«عشت 10 قصص حب».. اعترافات عادل أدهم عن النساء في حياته

مقالات الرأي
لواء.حمدى البطران
المصريون والسكك الحديدية
جمال-أسعد
نهر النيل وسد النهضة
لواء. محسن الفحام
من قلب المِحن.. تأتى المنح
ماجد حبته
قناة السويس.. والبديل المنتظر!
المزيد

الثقافة

بعد إغلاق 10 سنوات.. وزيرة الثقافة تفتتح متحف محمد خليل وحرمه الأحد

ترشيح أكثر من 250 فردًا من 68 دولة للفوز بجائزة لأدب الأطفال

مصطفى الفقي: صعيد مصر زاخر بالكفاءات والقدرات والشخصيات المؤثرة

مسيرة «أدم حنين» الفنية في معرض «الرحلة» بمجمع الفنون