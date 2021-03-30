ضبط شخصين متهمين بتزوير الشهادات الطبية بالقليوبية

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، من ضبط شخصين في القليوبية لقيامهما بتزوير الشهادات الطبية اللازم تقديمها لمحاكم الاستئناف.أكدت تحريات إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير بالإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام شخصين، لأحدهما معلومات جنائية، بممارسة نشاط إجرامي تمثل في تزوير الشهادات الطبية اللازم تقديمها لمحاكم الاستئناف كدليل عذر في حالة عدم حضور المتهم للجلسات وقيامهما ببيع وترويج تلك الشهادات على المترددين على المحاكم بنطاق محافظتى "القاهرة - القليوبية".عقب تقنين الإجراءات تنسيقًا مع قطاع الأمن العام، ومديرية أمن القليوبية، أمكن ضبطهما وعثر بحوزتهما وبمسكنهما على عدد من الشهادات الطبية منسوب صدورها لعدد من لعدد من الأطباء والمستشفيات ممهورة بخاتم منسوب لذات الجهات، مبلغ مالى، 2 أكلاشية، كارنيه لأحدهما منسوب صدوره لإحدى الجهات الحكومية يفيد أنه موظف بها مزور بالكامل.بمواجهتهما أقرا بنشاطهما الإجرامى على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بالواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق.