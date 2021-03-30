القبض على مقاول هارب من 258 مليون جنيه غرامة

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، اليوم الثلاثاء، من ضبط هارب من تنفيذ 115 حكما قضائيا بالقاهرة.وضبط ضبط مقاول، المحكوم عليه في 115 قضية بإجمالى مدد حبس 115 سنة وغرامة 258 مليون جنيه.بمواجهته بالأحكام الصادرة ضده أقرها، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.يأتي ذلك في إطار مواصلة جهود أجهزة وزارة الداخلية لملاحقة وضبط العناصر الإجرامية المطلوب ضبطهم وإحضارهم في قضايا والمحكوم عليهم الهاربين.