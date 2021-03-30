مكافحة المخدرات تداهم أوكار تجار الكيف

شنت مكافحة المخدرات بوزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، حملات موسعة بالتنسيق مع قطاعى «الأمن الوطنى، الأمن العام»، ومختلف مديريات الأمن جهودها لمكافحة جرائم الإتجار فى المواد المخدرة.أسفرت الجهود في مديرية أمن الشرقية عن ضبط 30 طربة من مخدر الحشيش، مبلغ مالى، هاتفى محمول بحوزة أحد الأشخاص له معلومات جنائية.وفي مديرية أمن الإسكندرية، تم ضبط كمية من مخدر الهيروين، كمية من الأقراص المخدرة، مبالغ مالية بحوزة شخصين لهما معلومات جنائية.وضبطت مديرية أمن الإسماعيلية كمية من مخدر الهيروين، هاتف محمول، مبلغ مالى بحوزة أحد الأشخاص له معلومات جنائية.وتمكنت مديرية أمن البحيرة من ضبط كمية من مخدر الهيروين، هاتفى محمول، مبلغ مالى بحوزة شخصين لهما معلومات جنائية.وضبطت مديرية أمن المنيا كمية من مخدر الحشيش، هاتف محمول، مبلغ مالى بحوزة أحد الأشخاص.وفي مديرية أمن السويس، تم ضبط كمية من الأقراص المخدرة، هاتف محمول، مبلغ مالى بحوزة سيدة.ومديرية أمن الدقهلية، تم ضبط كمية من مخدرى الهيروين والحشيش، كمية من الأقراص المخدرة، سلاح أبيض، هاتف محمول، مبلغ مالى بحوزة شخصين لهما معلومات جنائية.وتمكنت مديرية أمن القليوبية من ضبط كمية من مخدر الأستروكس، مبلغ مالى بحوزة أحد الأشخاص له معلومات جنائية.وفي منطقة السحر والجمال بنطاق مديريتى أمن الشرقية الإسماعيلية تم ضبط كمية من مخدر الهيروين، مبلغ مالى، هاتف محمول بحوزة أحد الأشخاص له معلومات جنائية.تم إتخاذ الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.