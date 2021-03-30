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الثلاثاء 30 مارس 2021 الموافق 17 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

كشف ملابسات ادعاء سيدة اختطاف زوجها في السلام

الثلاثاء 30/مارس/2021 - 11:29 ص
حبس سيدة
حبس سيدة
مريم جبل_ عمرو المزيدي
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تمكنت الأجهزة الأمنية صباح اليوم الثلاثاء، من كشف ملابسات اختلاق واقعة إختطاف أحد الأشخاص بالقاهرة.

تبلغ لقسم شرطة السلام أول من إحدى السيدات بغياب زوجها عقب خروجه من مسكنهما واتهمت أحد الأشخاص، باختطاف زوجها وعللت قيامه بذلك بدعوى وجود خلافات مالية بينهما.

باستدعاء المشكو في حقه ومناقشته أنكر ما نسب إليه، وقرر بسابقة قيامه بتسليم زوج المبلغة مبلغ مالى نظير تنازله عن إحدى القضايا، إلا أنه فوجئ باختفاء المذكور عقب استيلائه على المبلغ المالى المُشار إليه دون تنفيذ اتفاقه بالتنازل عن القضية.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين عدم صحة الواقعة وعدم صحة أقوال المبلغة، وبإعادة مناقشتها عدلت عن أقوالها، وأقرت باتفاقها مع زوجها "المُبلغ بغيابه" على اختلاق واقعة اختطافه، بقصد الاستيلاء على المبلغ المالى، وإعادة مساومة المشكو في حقهم لدفع مبالغ مالية أخرى نظير التنازل عن القضية المُشار إليها.

تم بإرشادها ضبط زوجها المذكور بمكان اختبائه داخل غرفة مستأجرة بأحد الفنادق بدائرة قسم شرطة الجمالية وبحوزته مبلغ مالى.

بمواجهته اعترف باختلاق الواقعة والادعاء كذبًا باختطافه بقصد الاستيلاء على المبلغ المالى المُسلم إليه، وأقر بإنفاقه باقى المبلغ المالى على متطلباته الشخصية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، العرض على النيابة المختصة للتحقيق.

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