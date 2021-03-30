ضبط مصنع مستحضرات تجميل يستخدم خامات مجهولة المصدر بمايو

نجحت مباحث التموين بوزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، في ضبط مصنع مستحضرات تجميل بدون ترخيص وبداخله كميات كبيرة من مستحضرات التجميل والخامات مجهولة المصدر بالقاهرة.وتبين ضبط مسئول عن مصنع مستحضرات تجميل، لإدارته المصنع بدون ترخيص وإستغلاله في تصنيع مستحضرات التجميل مُستخدمًا خامات مجهولة المصدر ووضع علامات تجارية مقلدة وغير مسجلة، بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة غاشًا بذلك جمهور المستهلكين بمنطقة 15 مايو.وعثر بداخل المصنع على 530،000 قطعة مستحضرات تجميل مختلفة الأنواع، 8،244 طن مواد خام مستحضرات تجميل، 30،240 زجاجة كحول إيثيلى، جميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية بيانات تدل على مصدرها، 11 مليون ملصق إستيكر خاص بمنتجات مختلفة، 13 ماكينة مختلفة، سير لتجهيز المنتج النهائى.بمواجهته إعترف بإدارته المصنع بدون ترخيص وحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.تم اتخاذ الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.