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الثلاثاء 30 مارس 2021 الموافق 17 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«العسومي» يؤكد دعم البرلمان العربي لنضال الشعب الفلسطينى

الثلاثاء 30/مارس/2021 - 11:11 ص
العسومي
العسومي
مروة عنبر
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أعلن رئيس البرلمان العربي عادل العسومي، دعم البرلمان لجهود ونضال الشعب الفلسطيني من أجل استعادة أرضه وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها مدينة القدس.

وفى بيان له بمناسبة الذكرى الـ45 ليوم الأرض الفلسطينى، أدان العسومي السياسات الاستيطانية التي تقوم بها القوة القائمة بالاحتلال في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والتي تخالف جميع قرارات الشرعية الدولية التي تؤكد على بطلان وعدم شرعية جميع أشكال الاستيطان في جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها مدينة القدس.

وقال العسومى "إن هذه المناسبة التي يتم إحياؤها من كل عام، تأتي في ظل ظروف استثنائية يعيشها العالم بأسره جراء جائحة كورونا، والتي فرضت تحديا جديدا إضافيا على الشعب الفلسطيني، مضيفا أن هذه الذكرى الخالدة تشكل إحدى محطات النضال والكفاح الوطني الفلسطيني في الدفاع عن حقه المشروع لاستعاده أرضه".

كما ثمن العسومي كفاح الشعب الفلسطينى الذي يمثل نموذجا ملهما في الصمود وقوة الإرادة والإصرار على استعادة حقوقه المشروعة والثابتة غير القابلة للتصرف، والتي يضمنها القانون والشرعية الدولية.

ودعا العسومى المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤوليته تجاه الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، مؤكدا ضرورة حشد الجهود الدولية اللازمة للتوصل إلى حل نهائي ومستدام للقضية الفلسطينية قائم على إنهاء الاحتلال وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من يونيو عام 1976 وعاصمتها القدس، وكذلك حق العودة وحل قضية اللاجئين وغيرها من قضايا الوضع النهائي.

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