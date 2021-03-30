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الثلاثاء 30 مارس 2021 الموافق 17 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

فى يوم الأرض.. الخارجية الفلسطينية: سنواصل الحراك لفضح جرائم الاحتلال

الثلاثاء 30/مارس/2021 - 11:06 ص
الاحتلال
الاحتلال
مروة عنبر
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فى الذكرى الـ45 ليوم الأرض، أكدت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، أنها ستواصل عملها وحراكها السياسي والدبلوماسي وبالتعاون مع الأشقاء والأصدقاء لفضح جرائم الاحتلال الإسرائيلي ضد أبناء الشعب الفلسطينى وأرضه، وتعميق الجبهة الدولية المناصرة لحقوق شعبنا الوطنية العادلة والمشروعة في العودة، وتقرير المصير، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة، بعاصمتها القدس الشرقية.

وشددت الخارجية الفلسطينية في بيان صدر عنها، لمناسبة الذكرى الـ45 ليوم الأرض، التي تصادف اليوم الثلاثاء، على الاستمرار في تعزيز الشخصية القانونية الدولية لدولة فلسطين لتجسيدها على الأرض، وحصد المزيد من الاعترافات بالدولة الفلسطينية، وتمتين الشراكات مع دول العالم في مختلف المجالات، ومتابعة قرار المدعية العامة للجنائية الدولية فتح تحقيق رسمي في جرائم الاحتلال، وصولا لمحاسبة مجرمي الحرب الإسرائيليين، والعمل الدؤوب مع المجتمع الدولي لتطبيق رؤية الرئيس محمود عباس للسلام.

وتابع بيان الخارجية "تتعرض الأرض الفلسطينية المحتلة إلى انتهاكات متواصلة من قبل سلطات الاحتلال، التي تعيد تكرار ممارساتها الاستعمارية العنصرية التي دفعت جماهير شعبنا داخل أراضي عام 1948 إلى الانتفاض في وجه مؤامراتها ومخططاتها الاستعمارية، عبر تحويل القرى والبلدات والمدن الفلسطينية هنا وهناك إلى جزر معزولة، مخنوقة، محاصرة، ولا تستطيع التمدد لتلبية احتياجات النمو الطبيعي للسكان".

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