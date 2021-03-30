استهداف رتل للقوات الأمريكية بعبوة ناسفة في العراق

أفاد مصدر أمنى عراقي، اليوم الثلاثاء، بأن عبوة ناسفة استهدفت اليوم رتلا تابعًا لقوات التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة جنوب العراق.ووفقا لما نقله موقع السومرية عن المصدر، قال إن عبوة زرعها مجهولون انفجرت مستهدفة رتل دعم لوجستي تابعا لقوات التحالف عند مروره في مدينة الناصرية بمحافظة ذي قار.يذكر أن محافظات الوسط والجنوب العراقي تشهد منذ أشهر استهدافا مستمرا بواسطة العبوات الناسفة لأرتال التحالف الأمريكي متسببة بخسائر وأضرار.