رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الارضي بالرقم من وي we

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رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي

يمكن لعملاء الشركة المصرية للاتصالات حاليا الاستعلام عن الفاتورة الربع سنوية للتليفون الأراضي ودفعها إلكترونيا عبر موقع الشركة الرسمي من خلال هذا الرابط ( من هنا )، وذلك تخفيفا عليهم أعباء الذهاب إلى مقرات السنترالات التابعة للشركة خاصة في ظل الأوضاع الراهنة التي تمر بها البلاد من جراء انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 الذي ينتشر بجميع دول العالم وحصد أرواح قرابة 3 مليون مواطن والذي ينتقل لعدم اتخاذ الإجراءات الواقية التي نصحت بها منظمة الصحة العالمية.





خطوات الاستعلام عن الفاتورة الربع سنوية للتليفون الأراضي إلكترونيا

يستطيع الراغبين من عملاء الشركة المصرية للاتصالات في معرفة إجمالي قيمة الفاتورة الربع سنوية للتليفون الأراضي إتباع الخطوات التالية:-





تسجيل الدخول عبر الموقع الرسمي لشركة المصرية للاتصالات من خلال هذا الرابط ( من هنا





الضغط على زر الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي.





كتابة رقم التليفون الأرضي المراد الاستعلام عن إجمالي فاتورته مسبوق بكود المحافظة.





الضغط على زر الاستعلام.





ستظهر قيمة الفاتورة الربع سنوية بالتفاصيل.





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مواعيد سداد فاتورة التليفون الأرضي الربع سنوية

حددت الشركة المصرية للاتصالات طرق الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي و موعد سدادها الربع سنوية حيث تصدر الشركة جدولا زمنيا للسداد وهو ( يناير ، مارس، مايو ، اغسطس) من كل عام ومن يتخلف من العملاء عن السداد يتعرض لدفع الغرامة المالية التي تتراوح من 10 جنيه كحد أقصى إلى 1.5% من إجمالي قيمة الفاتورة.

يدير الكثير من المواطنين حاليا محرك البحث العالمي جوجل لمعرفة كيفيةعبر موقع شركة المصرية للاتصالات الرسمي الذي حظى على نسب مشاهدة عالية خلال الفترة الماضية لتفادي دفع الغرامة المالية للمتخلفين عن السداد، لذلك يستعرض الدستور من خلال هذا التقرير رابط وخطوات الاستعلام عن الفاتورة الربع سنوية وقيمة الغرامة المالية.