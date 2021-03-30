النيابة تطلب تحديد هوية شاب دُهس أسفل عجلات قطار

أمرت نيابة الأزبكية، اليوم الثلاثاء، الاستعلام عن هوية شاب لقي مصرعه دهسًا أسفل عجلات قطار بمحطة رمسيس؛ تمهيدًا لاستدعاء أهله واستلام جثته والتصريح بالدفن عقب الانتهاء من إعداد تقرير الصفة التشريحية.وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة وتفريغ كاميرات المراقبة لكشف ملابسات الحادث.وكانت غرفة عمليات النجدة تلقت بلاغًا بدهس شاب تحت عجلات أحد القطارات في محطة قطار رمسيس.وبالانتقال والفحص تبين العثور على جثة شاب على قضبان السكة الحديدية، وتم نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت إجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة وصرحت بالدفن، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها.