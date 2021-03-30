14 ألف إصابة جديدة بكورونا في الأرجنتين

أعلنت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية تسجيل 14 ألفا و14 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في الأرجنتين؛ ليرتفع بذلك إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس إلى مليونين و322 ألفا و611 حالة.وأفادت الجامعة - حسبما نشرت على موقعها الإلكتروني اليوم الثلاثاء - بأنه تم تسجيل 162 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس في البلاد، ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات إلى 55 ألفا و611 حالة.وأشارت الجامعة إلى أن عدد الأشخاص الذين تلقوا اللقاح المضاد لفيروس كورونا بشكل كامل في الأرجنتين بلغ 665 ألفا و440 شخصا.