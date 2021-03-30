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الثلاثاء 30 مارس 2021 الموافق 17 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

تأجيل إذاعة حلقة جومانا مراد فى برنامج «واحد من الناس» لوفاة ابنتها

الثلاثاء 30/مارس/2021 - 05:53 ص
جومانا مراد والليثي
جومانا مراد والليثي
منار إبراهيم
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قرر الإعلامي د. عمرو الليثي، مقدم برنامج «واحد من الناس» على شاشة «الحياة»، تأجيل إذاعة حلقة الفنانة جومانا مراد ببرنامج "واحد من الناس" والتي كان من المقرر إذاعتها السبت المقبل، لوفاة ابنتها الطفلة الرضيعة «ديانا»، والتي رحلت أمس الإثنين، إثر أزمات صحية، عن عمر يناهز 5 أشهر فقط، وتقدمت أسرة برنامج «واحد من الناس» بخالص العزاء.

يذكر أن الفنانة جومانا مراد قد تناولت كشف العديد من الأسرار الخاصة والانفرادات وتحدثت عن ابنتها وزوجها وحياتها الخاصة ببرنامج «واحد من الناس» على شاشة «الحياة» وكان من المقرر إذاعة الحلقة في العاشرة مساء السبت المقبل.

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