تأجيل إذاعة حلقة جومانا مراد فى برنامج «واحد من الناس» لوفاة ابنتها

قرر الإعلامي د. عمرو الليثي، مقدم برنامج «واحد من الناس» على شاشة «الحياة»، تأجيل إذاعة حلقة الفنانة جومانا مراد ببرنامج "واحد من الناس" والتي كان من المقرر إذاعتها السبت المقبل، لوفاة ابنتها الطفلة الرضيعة «ديانا»، والتي رحلت أمس الإثنين، إثر أزمات صحية، عن عمر يناهز 5 أشهر فقط، وتقدمت أسرة برنامج «واحد من الناس» بخالص العزاء.يذكر أن الفنانة جومانا مراد قد تناولت كشف العديد من الأسرار الخاصة والانفرادات وتحدثت عن ابنتها وزوجها وحياتها الخاصة ببرنامج «واحد من الناس» على شاشة «الحياة» وكان من المقرر إذاعة الحلقة في العاشرة مساء السبت المقبل.