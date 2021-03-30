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الثلاثاء 30 مارس 2021 الموافق 17 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

السودان: مجلس الشركاء يرحب بإعلان المبادئ بين الحكومة والحركة الشعبية

الثلاثاء 30/مارس/2021 - 12:22 ص
الدكتورة مريم الصادق
الدكتورة مريم الصادق
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رحب مجلس شركاء الفترة الانتقالية بالسودان، بتوقيع اتفاق إعلان المبادئ بين حكومة الفترة الانتقالية، و«الحركة الشعبية – شمال» بقيادة عبد العزيز الحلو، واعتبره خطوة إيجابية في اتجاه المرحلة الثانية من السلام، والتي وضعت إطارًا مهمًا لإكمال السلام.

وقالت الدكتورة مريم الصادق المهدي، وزيرة الخارجية السودانية، الناطق الرسمي باسم مجلس شركاء الفترة الانتقالية - في تصريح صحفي عقب اجتماع المجلس برئاسة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان - إن مجلس شركاء الفترة الانتقالية، أكد أهمية الاستفادة من الدروس المستخلصة من اتفاق جوبا لسلام السودان، لافتة إلى أن بعض الأعضاء أبدوا ملاحظات ستسهم في تطوير الاتفاق بما يجعل السلام شاملًا، وأكد المجلس ضرورة الإسراع في تكوين لجان وآليات التفاوض.

وأضافت الدكتورة مريم الصادق المهدي، أن مجلس الشركاء تلقى تقريرًا حول المبادرة المقترحة من دولة الإمارات العربية المتحدة حول الحدود مع إثيوبيا، كما حيا المجلس منتخب السودان لكرة القدم «صقور الجديان»، لتأهله لنهائيات كأس الأمم الإفريقية، وتمنى له مزيدًا من الانتصارات.

وأوضحت الناطق الرسمي باسم مجلس شركاء الفترة الانتقالية، أن اجتماع المجلس شارك فيه كافة ممثلي الأطراف، مع غياب بعض الأعضاء الذين أصابهم وباء كورونا «كوفيد- 19»، والذي بات يضع البلاد في ظروف بالغة الشدة.

وأوضحت أن كل أجهزة الدولة تعمل من أجل محاربة الوباء، وفي مقدمتها الجيش الأبيض «الأطباء»، الذي يبذل أفراده جهودا مقدرة في التصدي لجائحة كورونا بعد أن بدأت حملات التطعيم التي تشرف عليها وزارة الصحة بمجهودات من عدد من المبادرات الوطنية والدولية ومن الأصدقاء والأشقاء الذين عملوا على توفير هذه اللقاحات.

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