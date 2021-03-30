سامح يسرى وأحمد فلوكس يشاركان فى مبادرة «مصر تستطيع»

شارك النجم سامح يسرى، والنجم أحمد فلوكس فى مبادرة "مصر تستطيع" لأصحاب الهمم، والتى تنظمها المهندسة سمر حسب الله مؤسسة المبادرة.وانطلقت رحلات المبادرة تحت رعاية وزارتى الشباب والرياضة والبيئة، ومحافظة جنوب سيناء وهيئة تنشيط السياحة.وشارك الفنان سامح يسرى، فى رحلة طيران شراعي، مع بطل داون سيندروم يحيى قنديل، وهو أول من مارس هذه الرياضة من أصحاب الهمم، ليحلقان من قمة جبل الجلالة بارتفاع ٣٠٠٠ قدم، وقد استغرقت الرحلة ٢٥ دقيقة طيران فوق مدينة الجلالة.كما شارك الفنان أحمد فلوكس، في رحلة غوص بمحمية رأس محمد بشرم الشيخ، مع البطل محمد كرم، أول داون سيندروم يمارس رياضة الغوص وقام بعدة رحلات في أماكن ومحافظات مختلفة، واستغرقت رحلة الغوص بمحمية رأس محمد ٣٠ دقيقة علي عمق من ٧ إلى ٨ أمتار تحت البحر، وسط روائع الشعب المرجانية، ويرافقهم فريق متخصص من قطاع المحميات التابع لوزارة البيئة.وكرم الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، الفنان سامح يسرى والفنان أحمد فلوكس، والأبطال محمد كرم ويحيى قنديل، كما كرم المهندسة سمر حسب الله، وأهدى لهم درع الوزارة، وأشاد بالمبادرة التى تهدف فى المقام الأول لدعم ومساندة أصحاب الهمم، والمساهمة فى المزيد من إلقاء الضوء على الأماكن السياحية فى مصر.