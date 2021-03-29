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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

هيئة الاستعلامات عن سقطة «رويترز» بشأن السفينة: خطأ مهني فادح

الإثنين 29/مارس/2021 - 11:29 م
السفينة ايفر جرين
السفينة ايفر جرين
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طالبت الهيئة العامة للاستعلامات، وكالة "رويترز" بتصحيح وتراجع واضح عن الخبر غير الصحيح الذي نشرته بعد ظهر يوم الأثنين، وزعمت فيه نقلًا عن مصادر مجهولة أن "السفينة ايفر جرين قد عادت وانحرفت بفعل الرياح، وأصبحت في عرض القناة مرة أخرى". وجاء هذا الخبر المغلوط في الوقت الذي كانت فيه الجهود المصرية في ذروة التتويج بالنجاح في التعويم الكامل للسفينة.

وقال الكاتب الصحفي ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات: إن الهيئة قد تواصلت فورا وطويلا مع مسئولي وكالة "رويترز" بالقاهرة لتدارك هذا الخطأ المهني الفادح، والذي جاء في وقت دقيق، حيث كان العالم يحبس أنفاسه وهو يتابع الجهود المصرية الهائلة لإنهاء الأزمة وإعادة تشغيل القناة، الأمر الذي يجعل لمثل هذا الخير غير الصحيح أضرارًا معنوية ومادية على صورة الجهود المصرية، وعلى مصالح العديد من الأطراف الدولية المتأثرة بالأزمة.

وأشار رشوان إلى أن وكالة "رويترز" قد قامت - بعد تدخل هيئة الاستعلامات - بنشر تقرير موسع عن عودة الملاحة في القناة، تضمن استعراضًا للجهود المصرية، كما تضمن فقرة تشير إلى أنه "بعد عدة ساعات من تعويم السفينة جزئيًا، عادت لفترة وجيرة لتكون بعرض القناة قبيل أن يتم تحريرها بشكل كامل".

وقال ضياء رشوان: إن هذا التقرير غير كاف، مشيرًا إلى أن هيئة الاستعلامات قد طالبت وكالة رويترز رسميا بالتراجع عن الخبر المكذوب، كما طالبتها بالالتزام بالقواعد المتعارف عليها عالميًا لمهنة الصحافة، وقواعد العمل الصحفي وما يتطلبه من مصداقية وتدقيق خاصة في مثل هذه الظروف الدقيقة، وسيحق للاستعلامات في ضوء رد الوكالة اتخاذ كل ما تتيحه لها القوانين المصرية والدولية فيما يخص ضوابط النشر الصحفي وما يمكن أن يترتب عليه من آثار وأضرار.

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