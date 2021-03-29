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الإثنين 29 مارس 2021 الموافق 16 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

البرلمان الليبي يطالب المجلس الرئاسي بوضع خطط تحقيق المصالحة الوطنية

الإثنين 29/مارس/2021 - 10:17 م
البرلمان الليبي
البرلمان الليبي
محمد عمر
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التقى رئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد المنفي، اليوم الإثنين، النائب الثاني لرئيس مجلس النواب أحميد حومة، وعدد من أعضاء المجلس.

وبحث رئيس المجلس الرئاسي مع النواب مشروع إنشاء مفوضية للمصالحة الوطنية، مبينا الأدوار التي من المفترض أن تقوم بها المفوضية وصولا لتحقيق مصالحة وطنية شاملة بين جميع الليبيين وذلك وفق بيان للمجلس الرئاسي.

من جانبهم، أكد أعضاء مجلس النواب الحاضرين أن عمل المفوضية يجب أن يشمل خططا دقيقة لتحقيق مصالحة في جميع المدن والمناطق وصولا إلى كل فرد في ليبيا.

وحث النواب خلال الاجتماع على ضرورة التقليل من حدة الخطاب في وسائل الإعلام، والدفع نحو التأسيس لخطاب جامع يسهم في تقريب وجهات النظر بين الليبيين، ويساعدهم على طي صفحة الماضي ونبذ الخلافات والتطلع نحو بناء ليبيا الموحدة.

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