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رئيس التحرير التنفيذي
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الكرازة

رئيس الإنجيلية يستقبل النائب البطريركي للسريان الأرثوذكس

الإثنين 29/مارس/2021 - 09:21 م
أندريه زكي
أندريه زكي
تريزة شنودة
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استقبل أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، الاثنين، المطران مارتيموثاوس متى الخوري مطران حمص للسريان الأرثوذكس، والنائب البطريركي للكنيسة السريانية الأرثوذكسية بمصر.

وقال رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر "إن العلاقات بين الكنائس المصرية تملأها المحبة والتقدير، ولا يجمعنا غير رباط المحبة بين الكنائس ورؤسائها".

من ناحيته قال يوسف طلعت، المستشار القانوني لرئاسة الطائفة الإنجيلية بمصر، ممثل الطائفة الإنجيلية في لجنة إعداد القانون: "تأتي الزيارة في إطار مناقشة قانون الأحوال الشخصية الموحد بين ممثلي الكنائس المصرية من أجل إعداد قانون الأسرة الموحد للأقباط في مصر، تنفيذًا لتكليف الرئيس عبدالفتاح السيسي بسرعة صدور القانون في أقرب وقت".

أضاف طلعت "أن النائب البطريركي للكنيسة السريانية نقل إلى رئيس الإنجيلية، تحية وسلام البطريرك مار إغناطيوس أفرام الثاني بطريرك كنيسة السريان الأرثوذكسية".

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