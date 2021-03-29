كرواتيا تسجل 300 إصابة بكورونا

ذكرت السلطات الصحية في كرواتيا، اليوم الإثنين، أنه تم تسجيل 300 إصابة جديدة بفيروس"كورونا"، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات إلى 267 ألفًا و522 إصابة على مستوى البلاد.وأفادت وكالة أنباء (هينا) الكرواتية، في نسختها باللغة الإنجليزية، نقلًا عن فريق إدارة أزمة "كورونا"، بأن حصيلة الوفيات ارتفعت إلى 5 آلاف و911 وفاة فور تسجيل 18 وفاة جديدة منذ أمس الأحد.وأشارت إلى أن عدد المتعافين من المرض بلغ حاليًا 252 ألفًا و321 شخصًا عقب تسجيل ألف و84 حالة تعافٍ جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.