«الرئاسي الليبي» يبحث إنشاء مفوضية للمصالحة الوطنية

ناقش رئيس المجلس الرئاسي الليبي، الدكتور محمد المنفي ونائبيه عبدالله اللافي وموسى الكوني إنشاء مفوضية للمصالحة الوطنية، خلال اجتماع تشاوري اليوم الإثنين.وشدد رئيس المجلس الرئاسي على ضرورة الإسراع في إنشاء المفوضية، من أجل وضع أسس وركائز لتحقيق مصالحة وطنية شاملة تجمع كل الليبيين، وذلك حسب بيان للمكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي.وقدَّم فريق العمل الخطوط العريضة لعمل المفوضية وهيكلها التنظيمي والأهداف والاختصاصات المنوطة بها، بينما أكد أعضاء المجلس الرئاسي خلال الاجتماع أن تحقيق المصالحة الوطنية الشاملة تجمع كل الليبيين يقع في أعلى سلم أولويات المجلس الرئاسي، لكونه حجر الأساس لبناء دولة مدنية موحدة.