وفاة ابنة جومانا مراد.. والفنانة: «فراقك صعب»

توفيت ابنة الفنانة جومانا مراد، منذ قليل، ونشرت الفنانة صورة ابنتها على حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعي "انستجرام" وعلقت قائلة: "الحمد لله على كل حال، لله ما أعطى ولله ما أخذ، وإنا لله وإنا إليه راجعون، انتقلت إلى رحمة الله اليوم ابنتنا ديانا ربيع بسيسو".وأضافت: "إن شاء الله تكوني شفيعتنا بالآخرة وللجنة يا روح قلب أمك وأبوكي، فراقك صعب ومؤلم بس أكيد انتي بمكان احسن بكتير.ياااااارب الهمنا الصبر والسلوان وبرد على قلوبنا، لا اعتراض على حكمك يااااارب والحمدلله على كل حال، وانتي طير من طيور الجنة يا أمي".