التأمين الصحي بالشرقية: لجنتا أورام جديدتان بفاقوس والعاشر من رمضان

أعلن الدكتور جمال سلامة مدير عام فرع التأمين الصحى بالشرقية، موافقة السلطة المختصة، على تشكيل لجنتين لعلاج الأورام بكل من عيادتى التأمي الصحى بفاقوس والعاشر من رمضان.جاء ذلك استكمالا لعدد من اللجان التى تم تدشينها، بفرع التأمين الصحى بالشرقية، والتى أزالت أعباء السفر لمراكز ومحافظات بعيدة، وساهمت فى كون الشرقية مقصدا لطالبى العلاج من عدة حافظات أخرى مجاورة.وتقدم الدكتور جمال سلامة مدير عام فرع التأمين الصحى بالشرقية بالشكر للدكتور محمد ضاحى رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة للتامين الصحى على دعمه المستمر لفرع الشرقية.