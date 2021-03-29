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الإثنين 29 مارس 2021 الموافق 16 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

ضياء رشوان يزور «الدستور»: الصحافة تمر بتحديات وجودية

الإثنين 29/مارس/2021 - 07:20 م
ضياء رشوان
ضياء رشوان
حمدين حجاج
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زار الكاتب الصحفي الدكتور ضياء رشوان، نقيب الصحفيين، والمرشح للمنصب ذاته في انتخابات التجديد النصفي، مؤسسة جريدة «الدستور»، للقاء الصحفيين وعرض برنامجه الانتخابي، والإجابة على تساؤلاتهم قبل موعد انعقاد الجمعية العمومية المقرر الجمعة 2 أبريل.

وفي حلقة نقاشية، أدارها الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي الإدارة والتحرير، وبحضور الكاتب الصحفي محمد العسيري رئيس التحرير، أجاب «رشوان» على بعض الأسئلة التي طرحها محررو الجريدة حول أوضاع مهنة الصحافة.

وقال نقيب الصحفيين الحالي إن المهنة تمر بتحديات وجودية ربما لم تشهدها طيلة تاريخها الطويل وإنه ما لم يحدث تكاتف من الأسرة الصحفية لإنقاذ مهنة الصحافة أولًا ثم الزملاء الصحفيين ثانيًا.

وأضاف «رشوان» أنه خلال السنوات الماضية التي شرف فيها بجلوسه على مقعد نقيب الصحفيين نجح في حل العديد من القضايا الشائكة وإحداث طفرة كبيرة في بعض الملفات مثل موضوع مشروعي العلاج والإسكان، واعدًا ببذل قصاري جهده خلال الفترة المقبلة لتحقيق المطالب المشروعة للأسرة الصحفية.

من جانبه، قال الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير «الدستور»، إن الفترة المقبلة تتطلب تضافر الجهود من أجل إخراج مهنة الصحافة من الفترة الصعبة التي تمر بها حاليًا، لاسيما في ظل وجود تغييرات كبيرة حدثت بالمهنة إزاء جائحة كورونا.

وأكد أنه بشكل شخصي ومهني يثق في قدرات المرشح ضياء رشوان للم شمل الجماعة الصحفية، بما يسهم بالارتقاء بالمهنة وأبنائها.

فيما طالب الكاتب الصحفي محمد العسيري بضرورة إحداث طفرة مهنية ومالية تليق بوضع الصحفي وقيمته، مؤكدًا ضرورة تفعيل الحد الأدنى للأجور الذي أقره الرئيس مؤخرًا، فضلًا عن ضرورة وجود جدول زمني واضح ومحدد بالنسبة للمتقدمين للجنة تحت التدريب للانضمام لعضوية النقابة بما يضمن حقوق الصحفيين.

يذكر أن الدكتور ضياء رشوان سبق أن فاز بمنصب نقيب الصحفيين مرتين الأولى مارس 2013 والثانية في 2019، قبل أن يترشح مؤخرًا لدورة ثانية على التوالي.

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