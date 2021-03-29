المناسترلي: السيارة الكهربائية ستدعم توطين الصناعة المحلية

قال إبراهيم المناسترلي، المصفي العام لشركة القومية للأسمنت، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، إنه من المؤكد أن وزارة قطاع الأعمال أصابت أكثر من هدف عندما اتخذت قرارها الاستراتيجي بتصنع السيارة الكهربائية بشركة النصر للسيارات بالتعاون مع إحدى الشركات الدولية.أضاف المناسترلي، لـ«الدستور»، أن من أهم الأهداف هو دخول الصناعة المصرية مجال صناعة السيارات ومنافسة الدول العربية منها والإفريقية في الحصول علي حصة تسويقية لتدعيم الاقتصاد المصري عن طريق زيادة معدل الصادرات والعوائد من العملات الأجنبية.أوضح أن ثاني الأهداف هو زيادة ثقة الاستثمار الخارجي في الدولة المصرية، وتوفير الحافز في تكرار نفس التجربة مع شركات دولية مماثلة، لتصنيع منتجات أخرى عديدة، بالتعاون مع الصناعة المحلية.وأشار إلى أن ثالث الأهداف حصول مصر شرف غزو الاقتصاد الأخضر عن طريق إنتاج السيارات الكهربائية، ما يثبت للعالم مواكبتها وتأيدها لمتطلبات العصر في الحفاظ على سلامة البيئة وصحة وسلامة الإنسان المعاصر لضمان بقائه في أجواء صالحة بيئيًا.أكد أن آخر الأهداف المحققة هو إعادة إحياء العلامة التجارية النصر للسيارات، لما في ذلك أثره المعنوي في ذات وأعماق المواطن المصري، الذي طالما كان يسمع علي نجاحات السيارة نصر في الأسواق والتي ما زالت أشكالها وموديلاتها بالذاكرة وفي الأذهان: "إن الصناعة المصرية بخير إذا ما توفرت لها الإدارة الواعدة والإرادة القوية، فالمجالات مفتوحة والآفاق بلا حدود للأفكار والقرارات غير التقليدية".