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الإثنين 29 مارس 2021 الموافق 16 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

بخطوات سهلة.. تردد قناة بي إن سبورت المفتوحة على النايل سات

الإثنين 29/مارس/2021 - 07:22 م
بي إن سبورت
بي إن سبورت
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تصدر تردد قناة بي ان سبورت المفتوحة محركات البحث العالمي جوجل ومنصات التواصل الاجتماعي مؤخرا وذلك يرجع الي انفراده باذعه اغلبية المباريات علي قناة بي ان سبورت المفتوحة.

تقدم الدستور في ضوء خدماتها التنوعه اليو الاثنين 29-3-2021، تردد قناة بي ان سبورت المفتوحة والتي تعتبر من أهم القنوات الرياضية الناقلة للعديد من الأحداث والمباريات الهامة وفاعليات البطولات، التي يبحث عنها الكثير من محبي ومتابعي تلك الرياضات في كل مكان في الوطن العربي والعالم كله، من خلال السطور القادمة:-

تردد قناة بي ان سبورت المفتوحة


القمر الصناعي نايل سات
التردد 12265 او 12765 أو 11054.
معدل الترميز 27500.
معامل تصحيح الخطأ 34.
معدل الاستقطاب أفقي.
التقنية عالية الجودة HD.


ترددات تردد قناة بي ان سبورت المفتوحة


يوتلسات @ °8 درجات غرب.
التردد (ميجا هرتز): 11013.
معدّل استقطاب الموجة: أفقي.
معدّل الترميز: 27500.
معدّل تصحيح الخطأ: 23.
إشارة ارسال البث: DVB-S2.
معدّل تردد الموجة: 8PSK.

التردد (ميجا هرتز): 11054.
معدّل استقطاب الموجة: أفقي.
معدّل الترميز: 27500.
معدّل تصحيح الخطأ: 23.
إشارة ارسال البث: DVB-S2.
معدّل تردد الموجة: 8PSK.

سهيل-1 @ °25.5 درجة شرق.
التردد (ميجا هرتز): 11547.
معدّل استقطاب الموجة: عامودي.
معدّل الترميز: 27500.
معدّل تصحيح الخطأ: 23.
إشارة ارسال البث: DVB-S2.
معدّل تردد الموجة: 8PSK.

التردد (ميجا هرتز): 11585.
معدّل استقطاب الموجة: عامودي.
معدّل الترميز: 27500.
معدّل تصحيح الخطأ: 23.
إشارة ارسال البث : DVB-S2.
معدّل تردد الموجة : 8PSK.



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