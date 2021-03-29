بخطوات سهلة.. تردد قناة بي إن سبورت المفتوحة على النايل سات

تردد قناة بي ان سبورت المفتوحة



ترددات تردد قناة بي ان سبورت المفتوحة













تصدر تردد قناة بي ان سبورت المفتوحة محركات البحث العالمي جوجل ومنصات التواصل الاجتماعي مؤخرا وذلك يرجع الي انفراده باذعه اغلبية المباريات علي قناة بي ان سبورت المفتوحة.تقدم الدستور في ضوء خدماتها التنوعه اليو الاثنين 29-3-2021، تردد قناة بي ان سبورت المفتوحة والتي تعتبر من أهم القنوات الرياضية الناقلة للعديد من الأحداث والمباريات الهامة وفاعليات البطولات، التي يبحث عنها الكثير من محبي ومتابعي تلك الرياضات في كل مكان في الوطن العربي والعالم كله، من خلال السطور القادمة:-القمر الصناعي نايل ساتالتردد 12265 او 12765 أو 11054.معدل الترميز 27500.معامل تصحيح الخطأ 34.معدل الاستقطاب أفقي.التقنية عالية الجودة HD.يوتلسات @ °8 درجات غرب.التردد (ميجا هرتز): 11013.معدّل استقطاب الموجة: أفقي.معدّل الترميز: 27500.معدّل تصحيح الخطأ: 23.إشارة ارسال البث: DVB-S2.معدّل تردد الموجة: 8PSK.التردد (ميجا هرتز): 11054.معدّل استقطاب الموجة: أفقي.معدّل الترميز: 27500.معدّل تصحيح الخطأ: 23.إشارة ارسال البث: DVB-S2.معدّل تردد الموجة: 8PSK.سهيل-1 @ °25.5 درجة شرق.التردد (ميجا هرتز): 11547.معدّل استقطاب الموجة: عامودي.معدّل الترميز: 27500.معدّل تصحيح الخطأ: 23.إشارة ارسال البث: DVB-S2.معدّل تردد الموجة: 8PSK.التردد (ميجا هرتز): 11585.معدّل استقطاب الموجة: عامودي.معدّل الترميز: 27500.معدّل تصحيح الخطأ: 23.إشارة ارسال البث : DVB-S2.معدّل تردد الموجة : 8PSK.