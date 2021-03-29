مميش: تعويم السفينة تم بناءً على دراسات علمية دقيقة

أكد الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس السابق ومستشار رئيس الجمهورية، أنه تم تعويم السفينة الجانحة بناءً على دراسات علمية دقيقة، مشيرًا إلى أنه يجب الاستفادة من تجربة جنوح سفينة "إيفر جيفين".وكان رئيس هيئة قناة السويس الفريق أسامة ربيع، قد أعلن اليوم الاثنين، عن بدء تعويم سفينة الحاويات البنمية الجانحة "EVER GIVEN" بنجاح بعد استجابة السفينة لمناورات الشد والقطر، حيث تم تعديل مسار السفينة بشكل ملحوظ بنسبة ٨٠% وابتعاد السفينة عن الشط بمسافة ١٠٢ متر بدلًا من ٤ أمتار.