إعلام القاهرة: إيقاف رئيس قسم الإذاعة والتليفزيون عن العمل لخروجه عن التقاليد والأعراف الجامعية

أعلنت كلية الإعلام بجامعة القاهرة عن إيقاف رئيس قسم الإذاعة والتليفزيون عن العمل في واقعة تعديه علي وكيل الكلية الأسبق وخروجه عن التقاليد والأعراف الجامعية.

وقالت الكلية فى بيان لها، "بناء علي الفعل والتعدي الذي وقع من الأستاذ دكتور أيمن منصور والذي يجرمه قانون تنظيم الجامعات واللوائح الداخلية لجامعة القاهرة، قرر المحقق- وهو أحد كبار أساتذة كلية الحقوق- إيقاف الدكتور أيمن منصور ندا عن العمل حفاظًا علي عدم التأثير على سير واستكمال التحقيقات التي يتم إجراؤها بكلية الحقوق طبقا للمادة ١٠٦ من قانون تنظيم الجامعات".

وأضاف البيان، أن التحقيقات بكلية الحقوق بشأن الشكوي المقدمة من الدكتور بركات عبدالعزيز أستاذ الإذاعة والتليفزيون ووكيل الكلية الأسبق بخصوص تعدى الدكتور أيمن منصور ندا، عضو هيئة التدريس ورئيس قسم الإذاعة والتليفزيون بالكلية، عليه خلال اجتماع لجنة الدراسات العليا، أظهرت أن الشكوى تضمنت قيام الأخير بالخروج عن التقاليد والأعراف الجامعية.

وقالت الكلية، في بيان اليوم، إن الشكوى تضمنت ارتكاب الدكتور أيمن منصور ندا، العديد من التجاوزات والمخالفات التي تتنافي مع قيم وتقاليد العمل الجامعي، وأن ما بدر منه خلال اجتماع لجنة الدراسات العليا بالكلية ضد زميل وأستاذ جامعي لها تاريخ طويل من العمل المهني والأكاديمي يعد خروجًا عن قواعد وقيم العمل الجامعي.

جدير بالذكر، أن الدكتور بركات عبدالعزيز وكيل الكلية الأسبق، كان قد تقدم بشكوى ضد الدكتور أيمن منصور ندا، رئيس قسم الإذاعة والتليفزيون، وتمت إحالتها إلي التحقيقات، وتم استدعاء الطرفين، وذلك فى إطار الإجراءات القانونية المتبعة فى مثل هذه الأحوال وذلك وفقًا للوائح والقوانين المنظمة للعمل الجامعي. ولا تزال التحقيقات جارية.