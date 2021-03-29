تسجيل أول إصابة بالطفرة البريطانية لكورونا في قطاع غزة

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية التي تديرها حركة حماس في غزة، اليوم الاثنين، عن تسجيل أول إصابة بالطفرة البريطانية لفيروس كورونا المستجد في القطاع.وقالت الوزارة، في بيان صحفي، إنه تم إدخال الفحوصات الخاصة ببعض طفرات فيروس كورونا المستجد، وأثبتت الفحوصات إصابة بعض الحالات بالطفرة البريطانية وحالتهم مستقرة.ولم تحدد الوزارة عدد الإصابات، لكنها أكدت أن "جملة السياسات والإجراءات المتبعة مرتبطة بتطورات الحالة الوبائية ومدى التغيير فيها".وسجل قطاع غزة، الذي يقطنه زهاء مليوني نسمة، أكثر من 63 ألف إصابة بفيروس كورونا، بينها 604 حالات وفاة، فيما وصله 81 ألفا و600 جرعة لقاح ضد الفيروس حتى الآن.