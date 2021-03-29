ألمانيا تطالب التضامن الدولى فى التوزيع العادل للقاحات كورونا

طالب جيرد مولر، وزير التنمية الألماني، بالتضامن الدولي في التوزيع العادل للقاحات كورونا.جاء ذلك خلال زيارة قام بها الوزير الألماني، اليوم الإثنين، لمنظمة الصحة في جنيف التقى خلالها تيدروس أدهانوم جيبريسوس، المدير العام للمنظمة.وكرر "تيدروس" طلبه الخاص بتبرع الدول الغنية بجرعات لقاح، خلال الأسبوعين المقبلين، حتى يمكن تطعيم الأطقم الطبية في الدول الأفقر، غير أن "مولر" لم يتطرق إلى هذا الموضوع.وفي رده على سؤال حول ما إذا كان قد قدم تعهدا باسم ألمانيا أو الاتحاد الأوروبي، قال الوزير المنتمي إلى الحزب المسيحي الاجتماعي البافاري إن من المهم توسيع نطاق الطاقات الإنتاجية.