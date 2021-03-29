اليمن وكوريا الجنوبية تبحثان سبل تعزيز التعاون بين البلدين

بحث وزير الخارجية وشؤون المغتربين اليمني الدكتور أحمد عوض بن مبارك، اليوم الاثنين، مع سفير كوريا الجنوبية لدى اليمن تايول كواك، عددًا من قضايا التعاون الثنائي بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها، وتنسيق مواقف البلدين إزاء القضايا ذات الاهتمام المشترك في المحافل الدولية.ناقش الجانبان - وفقا لوكالة الأنباء اليمنية، اليوم الاثنين، مستجدات الأوضاع على الساحة اليمنية، بما في ذلك استمرار التصعيد العسكري لمليشيات الحوثي الانقلابية على محافظة مأرب وتفاقم الوضع الإنساني جراء ذلك خصوصًا بين أوساط النازحين الذي طالتهم صواريخ ونيران المليشيات الحوثية.ولفت وزير الخارجية اليمني إلى أن استمرار التصعيد في ظل سعي المجتمع الدولي لإنجاح مبادرة الأشقاء في المملكة العربية السعودية لإنهاء الحرب يؤكد ارتهان هذه المليشيات لأجندة النظام الإيراني التخريبي في المنطقة.وأكد حرص الحكومة الشرعية على التوصل إلى حل سلمي شامل ومستدام وفقًا للمرجعيات المتفق عليها، انطلاقًا من واجبها الوطني في حقن دماء جميع اليمنيين، من خلال مواصلة انخراطها الإيجابي والبناء مع المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث والشركاء الدوليين.وأشاد الوزير اليمني بموقف كوريا الثابت تجاه دعم اليمن وحكومته الشرعية ولجهود عملية السلام في بلادنا، مثمنًا ما تقدمه كوريا من مساعدات إنسانية للتخفيف من معاناة الشعب اليمني خلال هذه المرحلة.من جهته، أكد السفير الكوري مجددا موقف بلاده الثابت تجاه اليمن وحكومته الشرعية ودعمها لأمنه واستقراره ووحدته، ولكل الجهود المبذولة والرامية لتحقيق الأمن والاستقرار، منوهًا باستمرار تدفق المساعدات الإنسانية والإغاثية الكورية المقدمة للشعب اليمني.