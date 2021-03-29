81 وفاة و9310 إصابات جديدة بكورونا فى إيران

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية اليوم الإثنين عن تسجيل 81 حالة وفاة و9310 إصابات جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.وذكرت الوزارة أن إجمالي عدد إصابات كورونا في البلاد ارتفع إلى نحو مليون و865 ألف حالة.وصرحت المتحدثة باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيرانية، سيما سادات لاري، بأن إجمالي الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا في البلاد ارتفع ليصل إلى 62478.وذكرت أن 3940 من المصابين في حالة حرجة، وأن عدد المتعافين تجاوز المليون و600 ألف حالة، وفقا لما أوردته وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا).