انفجار عنيف يضرب الحسكة السورية وإصابة عدد من المدنيين

شهدت مدينة رأس العين بريف محافظة الحسكة السورية الشمالي الغربي، التي تسيطر عليها مجموعات مسلحة، انفجارا عنيفا، أسفر عن إصابة عدد من المدنيين.وأفادت وكالة الأنباء الرسمية السورية «سانا»، نقلا عن مصادر محلية، بأن عبوة ناسفة مزروعة بسيارة انفجرت اليوم في الشارع العام جانب أحد المقاهي في مدينة رأس العين، ما تسبب بإصابة عدد من المدنيين بجروح طفيفة، ووقوع أضرار مادية في ممتلكات الأهالي.