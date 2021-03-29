مؤشر «إيفو» للتصدير الألماني يرتفع لأعلى مستوى منذ 2011

لا يزال التفاؤل كبيرا بين المصدرين الألمان كبيرا رغم تفاقم وضع كورونا وذلك حسبما أظهر مؤشر إيفو لتوقعات التصدير اليوم الاثنين.وأعلن باحثو معهد إيفو في ميونخ اليوم أن توقعات التصدير التي استقصاها المعهد ارتفعت في مارس الجاري إلى أعلى مستوى لها منذ ما يزيد عن عشرة أعوام.وارتفع مؤشر إيفو لتوقعات التصدير، الذي يستند إلى استطلاع يجريه المعهد، في الشهر الجاري مقارنة فبراير الماضي بمقدار 13 نقطة ليصل إلى 24.9 نقطة وهذه أعلى قيمة يسجلها المؤشر منذ يناير 2011.