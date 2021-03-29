روسيا تُدعم تمديد تخفيضات إنتاج أوبك لنهاية مايو

قال مصدر مطلع على توجه روسيا اليوم الاثنين إنها ستدعم استقرار إنتاج النفط لتحالف "أوبك+"، الذي يضم مجموعة من كبار منتجي الخام في العالم، لنهاية مايو مع سعيها للحصول على زيادة محدودة نسبيا لإنتاجها للوفاء بزيادة موسمية للطلب.لم ترد حتى الآن وزارة الطاقة ولا مكتب ألكسندر نوفاك نائب رئيس الوزراء المسؤول عن علاقات موسكو مع أوبك على طلب للتعقيب.كانت مصادر لـ"رويترز" قالت الأسبوع الماضي إنهم يتوقعون قرارا مماثلا لما صدر عن الاجتماع الأخير لمنظمة أوبك وحلفائها، في الاجتماع الذي يعقد في أول أبريل.