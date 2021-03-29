هنا الزاهد تعود لـ«النمر» بعد تعافيها من كورونا

تعود النجمة الشابة هنا الزاهد لتصوير مسلسل "النمر" مع محمد إمام عقب تعافيها من فيروس كورونا وسلبية نتيجتها بعد أسبوعين إصابة.وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية خلال الأيام الماضية طرحت البرومو الأول للعمل كما طرحت عددًا من البوسترات المنفردة لكل من أبطال العمل، حيث ظهر كل من النجم محمد إمام وهنا الزاهد بطلا العمل والفنانون محمود حافظ ومحمد مهران ومحمد رياض، وولاء الشريف ونرمين الفقي على البوسترات الدعائية للعمل تمهيدا لعرض المسلسل خلال المارثون الرمضاني المقبل.يذكر أن مسلسل "النمر" يشارك في بطولته بجانب محمد إمام عدد من النجوم مثل وهنا الزاهد، نرمين الفقى، محمد رياض، أحمد عبد الله محمود، بيومى فؤاد وأحمد خالد صالح، علاء مرسي وعدد آخر من الفنانين الشباب ومن إنتاج شركة سينرجي ومقررا عرضه على شاشة تليفزيون الحياة وعدد من القنوات العربية.