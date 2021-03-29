فيروس كورونا برؤية وليد عوني 3 أيام على مسرح الجمهورية

تقدم فرقة الرقص المسرحي الحديث أحدث عروضها الفنية بعنوان "ديفيليه ١٩" تصميم وإخراج مديرها الفنى وليد عونى، وذلك على مدار ثلاثة أيام متصلة في الثامنة مساء أيام الخميس، الجمعة، السبت 1، 2، 3 أبريل على مسرح الجمهورية.يقول وليد عونى إن العرض يتناول تأثير فيروس كورونا المستجد على البشرية من منظور مختلف، حيث يسعى لنشر الطاقة الإيجابية من خلال لوحات فنية مشرقة تتجمل بالألوان والزهور المبهجة والتى تعبر عن أحلام الإنسانية فى عودة الحياة إلى طبيعتها بعد أن غيرت الجائحة نمطها، ويؤكد أن الأزمة صنعت تقارب فكري رغم التباعد الاجتماعي المفروض، موضحا أن رقم 19 الذى ارتبط باسم الوباء سيبقى راسخا في الوجدان لتتناقله الأجيال التالية.يذكر أن فرقة الرقص المسرحي الحديث تعد الأولى من نوعها في الوطن العربي، حيث تأسست عام ١٩٩٣ وحققت الكثير من النجاحات، وقامت بالمشاركة في العديد من المهرجانات العالمية بمختلف البلدان منها الصين،كوريا، أمريكا والدول الأوروبية، كما حصلت على أفضل استعراض فى المهرجان القومي للمسرح عن عرض الفيل الأزرق عام 2015 وحازت على تقدير كبير من النقاد والإعلاميين إلى جانب الإعجاب الجماهيري.