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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«الإحصاء»: مشاركة المرأة في سوق العمل بمصر لا تتعدى 15.3%

الإثنين 29/مارس/2021 - 11:59 ص
الجهاز المركزي للتعبئة
الجهاز المركزي للتعبئة العامة
أميرة ممدوح
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أظهرت دراسة حديثة أصدرها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن مشاركة المرأة في سوق العمل في مصر لا تتعدى 15.3%، وهو ما يعد إهدار لمورد بشري هام قادر على المساهمة الحقيقية في تحقيق النمو المرجو للاقتصاد.

وخلصت الدراسة إلى أن أعلى نسبة لقوة عمل الإناث من إجمالي قوة العمل تقع بالفئة العمرية (25 - 29 سنة)، حيث ارتفعت النسبة من 17.4% عام 2013 لتصل إلى 18.7% عام 2019.

وارتفعت نسبة الإناث المتزوجات اللاتي تعملن بأجر نقدي، حيث بلغت 39.4% عام 2013 ارتفعت لتصل إلى 51.9% من إجمالي المشتغلات بأجر نقدي عام 2019، كما أوضحت ارتفاع نسبة الإناث الاميات وتعملن لدى الأسرة بدون أجر، حيث بلغت نسبتهن 71.8% عام 2013 انخفضت إلى 55.0% من إجمالي من يعملن لدى الأسر بدون أجر عام 2019.

وارتفعت نسبة الإناث الأميات واللاتي تعملن بأجر نقدي 5.0% عام 2013، إلى 7.5% من إجمالي من تعملن بأجر نقدي عام 2019.

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