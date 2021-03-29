فرض إغلاق جديد على العاصمة الفلبينية بسبب كورونا

عادت المنطقة الاقتصادية الرئيسية في الفلبين إلى الإغلاق من جديد، ولمدة أسبوع، يبدأ اعتبارا من اليوم الاثنين، حيث تواجه الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا أسوأ موجة من إصابات فيروس كورونا، بالاضافة إلى بطء عمل حملة التطعيمات.وذكرت وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الاثنين، أنه قد تم فرض "حجر صحي مجتمعي معزز" - وهو التصنيف الأكثر صرامة في البلاد على القيود المفروضة على حرية تنقل المواطنين - على منطقة مانيلا الكبرى والأقاليم المجاورة لها، مثل بولاكان وكافايت ولاجونا وريزال، خلال الفترة من 29 مارسوحتى الرابع من أبريل.كما سيتم فرض حظر للتجول من الساعة السادسة مساء حتى الساعة الخامسة صباحا أثناء فترة الإغلاق.