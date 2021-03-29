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الإثنين 29 مارس 2021 الموافق 16 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

ضبط تشكيلا عصابيا بحوزته 264 طربة حشيش في السويس

الإثنين 29/مارس/2021 - 10:58 ص
حشيش
حشيش
مريم جبل - عمرو المزيدي
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نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية في ضبط 264 طربة لمخدر الحشيش بالسويس بحوزة تشكيل عصابى تخصص فى نقل وتهريب المواد المخدرة، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط وملاحقة العناصر الإجرامية حائزى ومتجرى المواد المخدرة.

وتابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة نشاط تشكيل عصابى ضم (3 أشخاص، لإثنين منهم معلومات جنائية) تخصص فى نقل وتهريب مخدر الحشيش وترويجه على عملائهم مستخدمين فى ذلك سيارة "نقل"، وقيامهم بإعداد مخازن سرية بجسم السيارة، يصعب الوصول إليها.

وعقب تقنين الإجراءات تنسيقًا مع قطاعى (الأمن الوطنى – الأمن العام) ومديرية أمن السويس، أمكن ضبط إثنين من المتهمين حال استقلالهما السيارة المشار إليها بدائرة قسم شرطة الجناين بالسويس، وبحوزتهم (264 طربة لمخدر الحشيش مخبأة بمخزن سرى بالسيارة – مبلغ مالى – 2 هاتف محمول).
وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار بالإشتراك مع المتهم الثالث واستخدامهما للسيارة فى النقل والتهريب على النحو المشار إليه.

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة ( 1٫850٫000 – مليون وثمانمائة وخمسون ألف جنيه تقريبًا)، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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