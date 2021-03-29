«الداخلية» تحرر محاضر لـ12202 شخص لعدم ارتدائهم الكمامة

نجحت الداخلية في ضبط (12202) شخص لعدم ارتدائهم الكمامات الواقية، وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة لعدد (12127) شخصا، واتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة حيال (75) شخصا لم يسددوا الغرامة المقررة، وتحرير (569) مخالفة للمحلات التى لم تلتزم بقرار الغلق، وضبط (151) قضية فى مجال منع تداول الشيشة بإجمالى مضبوطات (1075) شيشة.جاء ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على سلامة المواطنين، وتنفيذًا للإجراءات الاحترازية التى تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس (كورونا) المستجد للحفاظ على الصحة العامة، ومواجهة تداعيات إنتشار الفيروس،وفى ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن إتخاذ التدابير الإحترازية والوقائية لحماية المواطنين، والحد من إنتشار فيروس "كورونا" والمتضمن تنظيم مواعيد فتح وغلق المحال العامة، وكذا إلزام جميع سائقى وسائل النقل الجماعى بإرتداء الكمامات الواقية.