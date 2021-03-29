إعطاء 7.07 مليون جرعة من اللقاحات كورونا في إسبانيا

أظهرت بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرج للأنباء اليوم الإثنين أنه تم حتى الآن في إسبانيا إعطاء إجمالي 7.07 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا.ويُقدر متوسط معدل التطعيم في إسبانيا بـ 214 ألفا و802 جرعة في اليوم الواحد.وبهذا المعدل، يتوقع أن يستغرق تطعيم 75% من سكان البلاد بلقاح من جرعتين عشرة أشهر.وبدأت حملة التطعيم ضد الفيروس في إسبانيا قبل نحو 12 أسبوعا.